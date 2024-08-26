Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України

Як зазначили військові, всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено

Російські загарбники намагаються уразити об'єкти, які розташовані, зокрема, на західній території України

У південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні. Про це повідомило оперативне командування польської армії у Х.

«Зранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, які розташовані, в тому числі на західній території України», – йдеться в повідомленні.

За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року.

«Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено, а оперативне командування на постійній основі стежить за ситуацією», – зазначило Оперативне командування польської армії.

Нагадаємо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Крім того, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу знову оголосили через загрозу БпЛА та ракет. Згодом під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

До слова, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.