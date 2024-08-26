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Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Як зазначили військові, всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено
фото з відкритих джерел

Російські загарбники намагаються уразити об'єкти, які розташовані, зокрема, на західній території України

У південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні. Про це повідомило оперативне командування польської армії у Х.

«Зранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, які розташовані, в тому числі на західній території України», – йдеться в повідомленні.

За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року.

«Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено, а оперативне командування на постійній основі стежить за ситуацією», – зазначило Оперативне командування польської армії.

Нагадаємо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Крім того, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу знову оголосили через загрозу БпЛА та ракет. Згодом під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

До слова, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих. 

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Теги: літак Польща ракета обстріл винищувач війна

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