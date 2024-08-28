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РФ перемістила 90% своїх літаків за межі радіусу дії Atacms

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ перемістила 90% своїх літаків за межі радіусу дії Atacms
Росія готується до ударів ракетами Atacms, переміщуючи свої літаків
фото з відкритих джерел

Запуск Atacms на російську територію сьогодні матиме мінімальний вплив

З тих пір, як Україна почала отримувати ракети Atacms, Росія пристосувалася, перемістивши 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет. Про це The Wall Street Journal заявив неназваний американський чиновник.

Як зазначається, попри посилені заклики України до США скасувати заборону на використання Atacms у Росії та найбільший обстріл у війні цього тижня, адміністрація Байдена не планує змінювати свою позицію.

Це означає, що запуск Atacms на російську територію матиме мінімальний вплив сьогодні, сказав чиновник, додавши, що Україна, швидше за все, матиме більше успіху з місцевими безпілотниками, які вона використовувала для ураження цілей у Росії в останні місяці.

Водночас Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії ракет.

Хоча США збільшили виробництво Atacms, запаси все ще обмежені, і Пентагон має лише стільки, щоб надати Україні, сказав чиновник. 

Нагадаємо, за оцінкою Інституту вивчення війни, удари ЗСУ далекобійною зброєю по російських військових цілях у тилу Росії мають вирішальне значення для зниження військової спроможності ворога на фронті. Зняття обмежень на удари західною зброєю дозволять ЗСУ вразити широке коло важливих цілей. 

ISW оцінює, що в Росії в межах досяжності ракет Atacms, які Сполучені Штати надали Україні, перебуває щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів. Тільки 17 із цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові перекинули активи з усіх інших 233 об'єктів.

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Теги: росія обстріл військові Україна ракета

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