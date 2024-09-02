Ворог змінив тактику обстрілів. ЗСУ пояснили задум

Ворог намагається виснажити нашу систему протиповітряної оборони

Уранці росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву та області, застосувавши нову тактику. Про це розповів речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук в коментарі 24 каналу.

«Попри зміну командувача, витримали бій під столицею. Сили ППО знищили понад десяток крилатих ракет, приблизно десять – балістичних та один ударний безпілотник, – зазначив Братчук.

За його словами, росіяни змінили тактику обстрілів. Вони застосовують комбіновані удари з використанням великої кількості «Шахедів» та ракет різної номенклатури – аеродинамічних, балістичних та інших. У такий спосіб ворог намагається виснажити нашу систему протиповітряної оборони.

Також сьогоднішня атака показала, що, як і раніше, російські ракети змінюють траєкторію польоту – спочатку вони летіли в одному напрямку, а потім повернули на Київ.

«Ворог готувався до цих масованих ударів. Це свідчить про те, що противник має відповідний запас ракет та безпілотників. Росіяни, зокрема, збільшили виробництво ракет Х-101, щодо цього є дані української розвідки. Проте 90% комплектування для цих ракет, зокрема, електроніка, постачаються в Росію через Китай, а він бере їх у західних країнах», – зазначив Братчук.

Нагадаємо, що в ніч на 2 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.

Як повідомлялося, унаслідок масованої атаки РФ на столицю поранені троє людей, пошкоджено котельню освітнього закладу. Загалом руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовані в шести районах Києва.

Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.