Відбудова «Охматдиту»: гендиректор лікарні повідомив про новий скандал

Лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом

Благодійна організація «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» не планує переказувати кошти, які збиралися на відбудову установи, на рахунок НДСЛ «Охматдит». Станом на 16 серпня 2024 року 378 млн грн залишаються на рахунку благодійного фонду. Про це заявив генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір.

«Ми дізнались, що БО «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ «Охматдит»…Ми глибоко шоковані рішенням фонду. На мою думку, ані НДСЛ, ані фонд, що носить назву «Охматдит», не мають права підвести українське суспільство. Втім, учасники фонду (серед яких немає жодного працівника НДСЛ!) вирішили інакше.

Я в черговий раз, тепер публічно, вимагаю від фонду переказати кошти, отриманні на всі банківські та фінансові рахунки Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» у вигляді благодійної допомоги для відновлення зруйнованих будівель та матеріально-технічної бази НДСЛ «Охматдит» МОЗ України після ракетної атаки 08.07.2024 на Казначейський рахунок НДСЛ «Охматдит»», – написав Жовнір.

Також генеральний директор установи зазначив, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними, а також «імовірно шахрайськими». «Ми будемо рухатись у правовій площині щодо коштів які були зібрані саме для лікарні. Колектив НДСЛ «Охматдит» зробить все можливе, щоб встигнути відновити корпуси Охматдиту до того, як в Україну прийдуть дощі та морози», – додав Жовнір.

Як повідомлялося, за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. у Facebook.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Нагадаємо, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.