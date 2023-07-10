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Удар по Оріхову: люди досі під завалами (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Удар по Оріхову: люди досі під завалами (фото)
Рятувально-пошукова операція триває
фото: МВС

Під завалами пункту видачі гумдопомоги можуть залишатися троє людей

Російські загарбники скинули авіабомбу на місце видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області. Ймовірно, під завалами перебувають ще три людини. Про це повідомляє МВС України.

«Оріхів. Рятувальники продовжують проводити аварійно-рятувальні роботи з пошуку людей під завалами зруйнованої авіаударом будівлі», – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники продовжують пошук людей під завалами зруйнованої авіаударом школи
фото: МВС

Нагадаємо, що 10 липня росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі Оріхова. За даними очільника регіону, чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Також було пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху. 

Триває 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди

Теги: Запорізька область обстріл

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