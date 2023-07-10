Росія скинула авіабомбу на місце видачі допомоги в Оріхові: є жертви (фото)

За даними поліції, авіабомба майже повністю зруйнувала будівлю

Під завалами зруйнованого закладу виявилося понад півтора десятка людей

Російські загарбники скинули авіабомбу на місце видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області. Четверо людей загинули, 11 поранено. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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«Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові – вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі», – розповів він.

За даними очільника регіону, чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. «Одинадцять містян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості», – додав Малашко.

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За даними поліції, авіабомба майже повністю зруйнувала будівлю.

«Під завалами зруйнованого закладу виявилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч зовні», – розповіли в поліції.

Також було пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху. Були деблоковані тіла чотирьох загиблих - трьох жінок, 1976, 1978 і 1980 рр., а також чоловік, 1976 р.н. Ще одинадцять врятованих громадян із пораненнями різного ступеня тяжкості, після надання першої медичної допомоги, було госпіталізовано.

«Рятувальні роботи продовжуються. Сапери встановлюють тип боєприпасу, що застосовується по мирному населенню», – зазначили в МВС.

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Триває 502-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.