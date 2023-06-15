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Атака на Кривий Ріг: поліція показала наслідки (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака на Кривий Ріг: поліція показала наслідки (фото)
Зазнали руйнувань будівлі підприємства
фото: Національна поліція України / Facebook

Унаслідок обстрілу поранення отримав чоловік – його доставили до лікарні

Уночі 15 червня ворог завдав ракетних ударів по промислових об’єктах Кривого Рогу. Поліція показала наслідки російських атак. Деталі обстрілу та світлини опублікували у Facebook.

Вибухи у місті пролунали 15 червня близько 4-ї години ранку. Зазнали руйнувань будівлі підприємства. На місця ракетної атаки одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Нині триває обстеження території, збір речових доказів та документування воєнного злочину Росії.

Окупанти обстріляли Кривий Ріг
Окупанти обстріляли Кривий Ріг
фото: Національна поліція України / Facebook

Унаслідок обстрілу поранення отримав чоловік – його доставили до лікарні.

За даними Генштабу, вночі з 00:20 по 04:30 15 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу Shahed.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня терористи завдали удару крилатою ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку в Кривому Розі й вбили 12 людей

Читайте також: Ракетний удар по Кривому Рогу: влада показала наслідки
Теги: Кривий Ріг обстріл поліція поранення

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