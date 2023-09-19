Головна причина, чому виборів під час війни не буде

Виборів під час війни не хочуть громадяни

Провести вільні і чесні вибори до закінчення війни неможливо

Сотня провідних громадських організацій України підписали звернення про те, що вибори і воєнний стан – несумісні.

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Навели дуже важливі аргументи про те, що вибори – про розширення і захист прав і свобод, а воєнний стан – про їх тимчасове обмеження. Про те, що вибори – це завжди розділення і змагання, а війна вимагає обʼєднання для Перемоги. Що провести вільні і чесні вибори до закінчення війни неможливо – і треба відповісти на довгий перелік питань для їх належної організації.

Немає вимог будь-що проводити вибори і з боку союзників України (думки окремих політиків є їхніми приватними думками).

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Але виборів до кінця війни не буде з іншої причини. Соціологічної.

Виборів під час війни не хочуть громадяни. І громадяни ж покладають на владу – і особисто на Президента – відповідальність за стан країни, і зокрема корупцію.

Тому, найвірогідніше, тему буде відсунуто.

Але в цих умовах, тим більше, не можемо допустити підготовки механізмів для фальсифікацій уже після війни – як-от «виборів у смартфоні» чи різних засобів тиску на наших громадян, та/або «таргетування» їх для реклами.