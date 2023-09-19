Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України

Головна причина, чому виборів під час війни не буде

glavcom.ua
Виборів під час війни не хочуть громадяни
фото з відкритих джерел

Провести вільні і чесні вибори до закінчення війни неможливо

Сотня провідних громадських організацій України підписали звернення про те, що вибори і воєнний стан – несумісні.

Навели дуже важливі аргументи про те, що вибори – про розширення і захист прав і свобод, а воєнний стан – про їх тимчасове обмеження. Про те, що вибори – це завжди розділення і змагання, а війна вимагає обʼєднання для Перемоги. Що провести вільні і чесні вибори до закінчення війни неможливо – і треба відповісти на довгий перелік питань для їх належної організації.

Немає вимог будь-що проводити вибори і з боку союзників України (думки окремих політиків є їхніми приватними думками).

Але виборів до кінця війни не буде з іншої причини. Соціологічної.

Виборів під час війни не хочуть громадяни. І громадяни ж покладають на владу – і особисто на Президента – відповідальність за стан країни, і зокрема корупцію.

Тому, найвірогідніше, тему буде відсунуто.

Але в цих умовах, тим більше, не можемо допустити підготовки механізмів для фальсифікацій уже після війни – як-от «виборів у смартфоні» чи різних засобів тиску на наших громадян, та/або «таргетування» їх для реклами.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: воєнний стан війна вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинувачений твердив у суді, що нього була плоскостопість, але лікарі та співробітники ТЦК та СП не реагували
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
27 серпня, 11:59
Влада планує евакуювати 54 дитини та 67 їхніх супроводжуючих з районів, поблизу яких ведуться бойові дій
У п'яти населених пунктах на Запоріжжі оголошено примусову евакуацію дітей
29 серпня, 17:07
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
24 серпня, 16:26
Vampire – портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом
Стало відомо, скільки систем Vampire вже використовує Україна
31 серпня, 11:15
На думку директора театру «Ленком», у «травлі» російських акторів винен саме Анатолій Білий
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
30 серпня, 18:37
Перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів
Перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів
7 вересня, 16:45
Володимир Зеленський визнає, що контрнаступ повільний
Зеленський про контрнаступ: ми не повинні дати Путіну перепочити
Вчора, 06:59
У квітні 2014 року Дубовий записався до лав проросійських бойовиків
В окупованому Донецьку загинув російський військкор Дубовий
11 вересня, 21:08
ППО вразила ворожу ціль
На Хмельниччині прогриміли вибухи
15 вересня, 07:22

Ростислав Павленко

Головна причина, чому виборів під час війни не буде
Головна причина, чому виборів під час війни не буде
Перемога Росії занурить світь у пітьму
Перемога Росії занурить світь у пітьму
Вибори, як «скрєпа» Росії
Вибори, як «скрєпа» Росії
Суспільство вимагає від влади прозорості вже зараз. І ось чому
Суспільство вимагає від влади прозорості вже зараз. І ось чому
З 1 вересня Різдво завжди 25 грудня
З 1 вересня Різдво завжди 25 грудня
1 вересня – День знань чи Урок миру?
1 вересня – День знань чи Урок миру?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Маск зробив скандальну заяву про контрнаступ ЗСУ
9335
Вдова Пригожина відмовилась від його прізвища – ЗМІ
7514
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6933
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
5177
Росіяни перекидають на Куп'янський напрямок додаткові підрозділи
5165
Спецслужби Грузії звинувачують Україну в підготовці держперевороту: МЗС відреагувало

Новини

Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:21
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Вчора, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Вчора, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту