Побиття чоловіка у Самборі: двоє військових отримали підозри

За версією слідства, мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі

Заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовцю-водію цього відділу повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Зазначається, що підозрювані незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків.

За інформацією слідства, мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

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У військкоматі обох чоловіків намагались примусити «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – сім.

До слова, раніше військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.