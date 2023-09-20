Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Побиття чоловіка у Самборі: двоє військових отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Побиття чоловіка у Самборі: двоє військових отримали підозри
фото: скрін із відео

За версією слідства, мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі

Заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовцю-водію цього відділу повідомили про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що підозрювані незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків.

За інформацією слідства, мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину держкордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

У військкоматі обох чоловіків намагались примусити «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – сім.

До слова, раніше військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата. Події відбуваються в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії ім. полковника Семена Височана.

Теги: Львівщина війна військомат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Побиття чоловіка у військкоматі Самбора: ДБР розпочало провадження
Побиття чоловіка у військкоматі Самбора: ДБР розпочало провадження
Вчора, 17:21
До місця збору ухилянтів довозили в причепах із зерном, дехто чекав вказівок у лісосмугах по декілька діб
Прикордонники змусили ухилянтів послухати священника та відправили їх до військкомату
17 вересня, 21:38
Чоловік без поважних причин не з’явився в пункт збору призовників, натомість займався худобою
Не прийшов у військкомат, бо пас корів: на Волині суд помʼякшив покарання ухилянту
11 вересня, 12:39

Кримінал

Побиття чоловіка у Самборі: двоє військових отримали підозри
Побиття чоловіка у Самборі: двоє військових отримали підозри
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепці Марченко
Антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепці Марченко
У Черкасах затримано чоловіка, який вимагав гроші у родин загиблих воїнів ЗСУ
У Черкасах затримано чоловіка, який вимагав гроші у родин загиблих воїнів ЗСУ
СБУ викрила осередок інформаторів РФ, які діяли на оборонному заводі Миколаївщини
СБУ викрила осередок інформаторів РФ, які діяли на оборонному заводі Миколаївщини
Збив військову та втік: на Хмельниччині начальник поліції затримав нетверезого водія
Збив військову та втік: на Хмельниччині начальник поліції затримав нетверезого водія
Шеф-кухарка з ресторану на Прикарпатті продавала набої та гранату, знайдені у лісі
Шеф-кухарка з ресторану на Прикарпатті продавала набої та гранату, знайдені у лісі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
61K
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
52K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
45K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
25K
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
24K
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту