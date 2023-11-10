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Удар по судну під прапором Ліберії на Одещині: аналіз розвідки Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по судну під прапором Ліберії на Одещині: аналіз розвідки Британії
Наслідки удару по вантажному судні під прапором Ліберії
фото: Південь

Лоцман судна загинув, троє членів екіпажу та портовий працівник отримали поранення

Удар Росії ракетою Х-31 по цивільному вантажному судну під прапором Ліберії у порту Південний на Одещині свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що 8 листопада 2023 року цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, ймовірно Kmax Ruler, було вражене російською протирадіолокаційною ракетою в порту Південний, Одещина, Україна. Українські офіційні особи заявили, що це, ймовірно, ракета повітряного базування Х-31 (за класифікацією НАТО – AS-17 Krypton).

Лоцман судна загинув, троє членів екіпажу та портовий працівник отримали поранення. Міністр інфраструктури України повідомив, що судно вантажило залізну руду, призначену для стратегічного союзника Росії – Китаю.

«Х-31, ймовірно, використовувалася для націлювання на українські військові радари в цьому районі. Це реалістична можливість повітряного пуску ракети за відсутності військового радара, зафіксованого на радарі цивільного судна. Якщо так, то це свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота», – зазначили у британській розвідці.

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Нагадаємо, російські загарбники 8 листопада влучили ракетою в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли корабель заходив у порт на Одещині.

Теги: росія Одещина війна

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