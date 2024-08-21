Росіяни атакували Івано-Франківську область

Унаслідок обстрілу жертв та руйнувань не зафіксовано

Сьогодні зранку, 21 серпня, під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Івано-Франківську область. Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук у Телеграмі.

«На світанку під час повітряної тривоги ворог атакував нашу область. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань», – написала Олещук.

Голова ОДА закликала мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. Однак, місцеві Telegram-канали та медіа повідомляли про масштабну пожежу, що виникла після інциденту.