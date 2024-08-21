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Росіяни атакували Івано-Франківську область

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росіяни атакували Івано-Франківську область
Голова ОДА закликала мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги
фото ілюстративне

Унаслідок обстрілу жертв та руйнувань не зафіксовано

Сьогодні зранку, 21 серпня, під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Івано-Франківську область. Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Світлана Онищук у Телеграмі.

«На світанку під час повітряної тривоги ворог атакував нашу область. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань», – написала Олещук.

Голова ОДА закликала мешканців області не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Київська область зазнала чергової атаки ворожих безпілотників, ймовірно типу «Шахед». Сили та засоби протиповітряної оборони області активно працювали по ворожих цілях у повітряному просторі регіону. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Окупаційна влада стверджувала, що жертв і руйнувань внаслідок падіння уламків ракети немає. Однак, місцеві Telegram-канали та медіа повідомляли про масштабну пожежу, що виникла після інциденту.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2024 року 
Теги: Івано-Франківщина росія війна обстріл

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