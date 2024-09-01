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РФ вдарила по центру реабілітації дітей та дитбудинку в Сумах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ вдарила по центру реабілітації дітей та дитбудинку в Сумах
Будівля розташована серед житлового мікрорайону міста
фото: Суспільне Суми

На місці працюють всі необхідні служби, людям надається медична допомога

Російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах, людям надається медична допомога. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні ввечері, 1 вересня ворог здійснив ракетний удар по приміщенню закладу освіти Сум, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок», – йдеться в повідомленні.

РФ вдарила по центру реабілітації дітей та дитбудинку в Сумах фото 1
фото: Суспільне Суми

Зазначається, що будівля розташована серед житлового мікрорайону міста.

На місці працюють всі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, 31 серпня ввечері росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів на Сумщині. Один водій загинув, ще чотири – поранені

У ніч на 30 серпня Російська Федерація завдала авіаудару по підприємству в Сумах. Внаслідок атаки поранено дев'ятьох людей.

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Теги: Суми обстріл будинок

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