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РФ влучила в об'єкт інфраструктури на Івано-Франківщині

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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РФ влучила в об'єкт інфраструктури на Івано-Франківщині
Внаслідок масованої атаки РФ постраждали 15 областей України
фото ілюстративне з відкритих джерел

Через обстріл травмовані троє людей

Російська армія влучила в об'єкт інфраструктури на Івано-Франківщині. Через обстріл травмовані троє людей, повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук.

Зазначимо, росіяни на тлі сьогоднішньої масованої атаки на Україну почали заявляти, що головною ціллю обстрілу були F-16, які нібито базуються на Прикарпатті. Про це повідомляють росЗМІ та російські пропагандисти. 

Внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України. 

Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура країни. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пошкодження зафіксовані в низці регіонів. На жаль, атаки завдали шкоди критично важливим об'єктам, що вплинуло на стабільність енергопостачання в постраждалих областях.

У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

Теги: армія обстріл росіяни Івано-Франківськ

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