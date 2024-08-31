Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову значно зросла

У Харкові постраждали 22 дитини

Станом на ранок 31 серпня у Харкові внаслідок ворожого обстрілу міста керованими авіабомбами постраждали 97 людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них – 22 неповнолітніх», – повідомив очільник ОВА.

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Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару 30 серпня фото: ДСНС

Раніше у мережі вже з'явилося відео обвалу частини будинку, який постраждав від російського обстрілу.

🤯Місцеві мешканці повідомляють про обвал частини будинку, в який влучила РФ у Харкові pic.twitter.com/0Hpa3wfW8e — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2024

Нагадаємо, 30 серпня, російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

Наразі відомо, що загиблих внаслідок обстрілу Харкова вже семеро, серед них – дитина 2009 року народження.

До слова, 30 серпня під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко.