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Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову значно зросла

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Харкову значно зросла
30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами
фото: Олег Синєгубов/Telegram

У Харкові постраждали 22 дитини

Станом на ранок 31 серпня у Харкові внаслідок ворожого обстрілу міста керованими авіабомбами постраждали 97 людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них – 22 неповнолітніх», – повідомив очільник ОВА.

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Рятувальники показали фото ліквідації наслідків російського удару 30 серпня
фото: ДСНС

Раніше у мережі вже з'явилося відео обвалу частини будинку, який постраждав від російського обстрілу. 

Нагадаємо, 30 серпня, російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

Наразі відомо, що загиблих внаслідок обстрілу Харкова вже семеро, серед них – дитина 2009 року народження.

До слова, 30 серпня під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко.

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Теги: обстріл Олег Синєгубов Харків

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