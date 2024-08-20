Голодна куниця залишила без світла десятки тисяч німців

SWR: куниця залишила без світла мешканців Людвігсбурга та Корнвестхайма

Куниця погризла дроти та залишила без світла мешканців німецьких міст Людвігсбург та Корнвестхайм. Про це пише SWR. Вранці 20 серпня електропостачання втратили десятки тисяч місцевих мешканців.

За даними видання, пригода сталася на підстанції в Хоенеку. Електрика у двох містах зникла близько 04:30 (05:30 за київським часом). Відновити його вдалося лише о 07:15 (08:15 за київським часом). У цей час світла не було ніде: ні в будинках, ні на вулицях. У Людвігсбурзі мешкає близько 100 тис. осіб, у Корнвестхаймі – понад 30 тис.

Раніше прокуратура Парижа знайшла винуватця пошкодження оптоволоконних кабелів, які забезпечують роботу фан-зони Олімпіади. Внаслідок пошкоджень трансляція на великому екрані неодноразово переривалася, а поліція відкрила розслідування за кількома статтями, не виключивши, що відповідальність лежить на «злочинному угрупованні». Після аналізу зйомок із камер відеоспостереження правоохоронці поклали провину на куницю.

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