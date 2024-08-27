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Французька поліція відпустила супутницю Дурова

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Французька поліція відпустила супутницю Дурова
Супутницю Дурова випустили на волю у Франції
Фото: julivavilovaa / Telegram

Юлія Вавілова прилетіла разом із Павлом Дуровим і була затримана поліцією, але згодом її звільнили

Правоохоронці Франції відпустили після допиту охоронця та асистентку затриманого засновника Telegram Павла Дурова. Про це пише газета Le Figaro із посиланням на джерело.

«Його охоронець та помічниця, яка постійно перебуває з ним, була допитана слідчими, перш ніж її відпустили на волю», – повідомило джерело в правоохоронних органах.

За даними ЗМІ, супутницею Дурова була 24-річна Юлія Вавілова, яку часто бачили з Дуровим під час його поїздок, проте ця інформація не була підтверджена. Вавілова називає себе «геймером» і «криптокоучем», вона веде присвячений криптовалютам канал арабською мовою і живе в Дубаї. ЗМІ також повідомляли про романтичні відносини між Вавіловою та Дуровим.

16 серпня Юля виклала у себе в Instagram сторіс про те, що вона прилетіла до Азербайджану з Казахстану. Відео вона зняла на тлі приватного джету. Також із Азербайджану вона викладала фото з аналітикою з месенджерів. Судячи з соцмереж, Юля проживає в Дубаї і часто опиняється в тих місцях, де перебуває Павло Дуров. У ніч проти 25 серпня Юля перестала з'являтися в мережі.

Нагадаємо, французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram Павла Дурова, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями. Також, за словами представника поліції, справу Дурова розслідують національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю та національне управління боротьби з шахрайством. Він все ще перебуває під вартою.

До слова, Об'єднані Арабські Емірати звернулися до уряду Франції з проханням надати своєму громадянину Павлу Дурову, засновнику Telegram, якого французька влада заарештувала в аеропорту Париж-Ле Бурже, всі необхідні консульські послуги в терміновому порядку. Про це йдеться в заяві МЗС країни.

У заяві Міністерства закордонних справ наголошується, що ОАЕ уважно стежать за справою свого громадянина і надають пріоритет добробуту своїх громадян, захисту їхніх інтересів і надання їм усіх аспектів підтримки, що є ключовим пріоритетом для ОАЕ.

Раніше  у Telegram уперше прокоментували затримання свого генерального директора Павла Дурова у Франції. У заяві зазначено, що Дуров «не має чого приховувати», і  компанія дотримується законів ЄС, зокрема закону про цифрові послуги.

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Теги: Павло Дуров поліція Telegram розслідування арешт Париж Франція

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