Авіаудар по підприємству в Сумах: названо кількість постраждалих

За попередніми даними, унаслідок атаки РФ поранено дев’ятеро осіб

У ніч на 30 серпня Російська Федерація завдала авіаудару по підприємству в Сумах. Внаслідок атаки поранено дев'ятьох людей. Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 30 серпня, близько 01:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти завдали авіаудару по підприємству в Сумах.

«Унаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, дев’ятеро осіб. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі», – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Російська Федерація завдала удару по Україні балістичною ракетою та безпілотниками.

Як повідомлялося, уночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, унаслідок чого здійнялась пожежа. За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Зазначається, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

До слова, російські окупанти пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області, за ніч над регіоном збили чотири «Шахеди».

Крім того, в ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Згодом Росія заявила про атаку безпілотників у деяких областях.