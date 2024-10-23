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Удари РФ по Херсонщині: троє поранених та понад 25 пошкоджених будинків (фото)

Юлія Голишкова
glavcom.ua
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Удари РФ по Херсонщині: троє поранених та понад 25 пошкоджених будинків (фото)
В результаті обстрілів було пошкоджено 43 об’єкти
фото: Національна поліція України

Поліція фіксує наслідки російських атак в 14 населених пунктах області

Окупанти били по житлових кварталах в Бериславському та Херсонському районах Херсонщини з артилерії, мінометів та БпЛА. За минулу добу поліція відкрила 17 проваджень за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області. 

Під ударом російських військ опинилися Херсон, Софіївка, Зимівник, Антонівці, Новодмитрівці, Микільське, Придніпровське, Станіслав, Берислав, Новоберислав, Нововоронцовка, Шляхове, Трудолюбівка та Червоний Маяк.

В результаті обстрілів було пошкоджено 43 об’єкти: 24 приватні та три багатоквартирні будинки, фельдшерський пункт, об’єкти критичної інфраструктури, вісім автівок, газопроводи, два гаражі та господарські споруди.

На місцях ворожих «прильотів» працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики, які збирали речові докази, документували та ліквідовували наслідки обстрілів, надавали допомогу постраждалим.

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За минулу добу поліція відкрила 17 проваджень за ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни»
фото: Національна поліція України

Росіяни завдали ударів із безпілотників по Дніпровському району Херсона, пошкодивши три автомобілі. Внаслідок скиду боєприпасу на зупинку громадського транспорту мінно-вибухову травму, контузію та вогнепальне поранення плеча отримала 54-річна жінка. Пізніше через дронову атаку постраждав 70-річний чоловік, у нього вибухова травма та уламкові поранення ніг. Також окупанти вдарили по житлових кварталах району з артилерії, пошкоджено приватний будинок.

У Корабельному районі міста в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено три багатоквартирні будинки, газопровід та два автомобілі.

У Антонівці через скид вибухівки з БпЛА на приватний будинок поранено 74-річну жінку. Потерпілу доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковим пораненням ноги та вогнепальними ранами тулуба.

У Бериславі і Нововоронцовці росіяни вдарили FPV-дронами по двох приватних будинках, оселі зазнали пошкоджень. Внаслідок атак безпілотників також пошкоджено приватний будинок у Новодмитрівці та автомобіль у Станіславі. У Шляховому в результаті артилерійського обстрілу з боку окупантів було  пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків. Також артилерійським вогнем пошкоджено три приватні будинки у Софіївці та Станіславі. З артилерії війська РФ били і по Микільському, у селі пошкоджено п’ять приватних будинків, гараж та автомобіль.

У Зимівнику внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено фельдшерський пункт, сім приватних будинків, газопровід, гараж, автомобіль та господарську споруду.

Поблизу Станіслава службовий автомобіль поліції, в якому перебувала слідчо-оперативна група, наїхав на міну типу «пелюстка». Внаслідок вибуху автівка зазнала механічних пошкоджень, поліцейські, на щастя, не постраждали.

Поліція Херсонщини також нагадує, що ворог здійснює дистанційне мінування деокупованих територій області. Людей закликають бути дуже уважними, не пересуватися польовими та ґрунтовими дорогами, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля та узбережжя. Громадян закликають повідомляти про підозрілі знахідки в органи Національної поліції та ДСНС.

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Теги: війна Херсонщина

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