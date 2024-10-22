Чи є загроза прориву окупантів поблизу Херсона? Речник Сил оборони півдня відповів

На Херсонському напрямку окупанти проводять розвідувальні дії

Наразі немає загрози прориву окупантів поблизу Херсона з боку островів у гирлі Дніпра. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

«Щодо острівної частини лінії бойового зіткнення, яка розташована навпроти Херсона, то вона перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Тому поблизу самого Херсона такої великої небезпеки прориву чи форсування Дніпра немає», – йдеться у заяві.

Водночас речник не виключає форсування російською армією деяких проток і здійснення спроб захопити дніпровські острови. На цьому напрямку окупанти проводять розвідувальні дії та прагнуть виявити українські вогневі засоби.

Нагадаємо, що російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін.

Також на Херсонщині з 15 жовтня продовжили комендантську годину. Тепер вона триває з 20:00 до 06:00.