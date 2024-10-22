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У Херсоні машину «швидкої» атакував безпіолтник

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Херсоні машину «швидкої» атакував безпіолтник
Ілюстративне фото
фото з відкритих джерел

У Херсоні ворожий БпЛА атакував автомобіль швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє Херсонської обласна військова адміністрація.

Окупанти скинули вибуховий пристрій з безпілотника на бригаду екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі Херсона. 

Поранення дістали двоє працівників: 44-річний та 47-річний чоловіки. Їх доправили до лікарні із вибуховими травмами та контузіями, а також уламковими пораненнями ніг. 

Раніше повідомлялось, що у Херсоні росіяни з дрона обстріляли працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, постраждали пʼятеро людей.

Нагалаємо, вранці, 21 жовтня, в селищі Глеваха Фастівського району внаслідок влучання уламків безпілотника у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкцій покрівлі будинку. 

Також, внаслідок ракетної атаки на припортову інфраструктуру Одеси виникла пожежа, яка оперативно ліквідована вогнеборцями.

До слова, знімальна група «Донбас. Реалії» потрапила під обстріл під час зйомок на Бахмутському напрямку. Журналісти проєкту опублікували відео з моментом атаки окупантів.

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Теги: окупанти медицина війна Херсон

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