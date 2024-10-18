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У Херсоні російський дрон атакував комунальників, п'ятеро поранених

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Херсоні російський дрон атакував комунальників, п'ятеро поранених
Усіх потерпілих доправлено до лікарні для надання меддопомоги
фото: Ярослав Янушевич,Telegram

Через скидання вибухівки з дрона пʼятеро чоловіків дістали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і тулуба

У Херсоні росіяни з дрона обстріляли працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, постраждали пʼятеро людей. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«У Херсоні росіяни атакували з БпЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків – 44, 24, 41, 43 та 47 років. Вони дістали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і тулуба.

Усіх потерпілих «швидка» доставила до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо, у селі Садок Борозенської громади на Херсонщині 20-річний хлопець отримав поранення, підірвавшись на російській вибухівці. В обласній військовій адміністрації повідомили, що потерпілого доправили до лікарні машиною екстреної меддопомоги.

Також повідомлялося, що російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами. Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

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Теги: війна обстріл Херсонщина поранення росіяни

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