Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало

Ніколенко: «Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну»

Відмова Угорщини тренувати на своїй території українських військових і заклики до миру не підкріплені жодними вчинками. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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«Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися», – написав Ніколенко.

Нагадаємо, державний секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Будапешт не буде тренувати українських військових на своїй території. «Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині – ні. Ми сказали «ні». Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру», – заявив Менцер.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.