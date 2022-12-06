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Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало

Зиновій Свереда
glavcom.ua
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
Угорщина відмовилася проводити навчання для українських захисників
фото: Генштаб

Ніколенко: «Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну»

Відмова Угорщини тренувати на своїй території українських військових і заклики до миру не підкріплені жодними вчинками. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися», – написав Ніколенко.

Нагадаємо, державний секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Будапешт не буде тренувати українських військових на своїй території. «Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині – ні. Ми сказали «ні». Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру», – заявив Менцер.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

Теги: військові війна Угорщина МЗС міністр Будапешт

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