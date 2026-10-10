Угруповання військ «Південь» отримало нового командувача

На посаду призначено бригадного генерала Олега Гончарука

Генерал-майор Михайло Сидоренко залишає посаду командувача угруповання військ «Південь». Його замінить бригадний генерал Олег Гончарук. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Українській правді» повідомив речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук.

Кравчук зазначив, що відбулася планова заміна командувача угруповання військ. Це тимчасова посада, і призначення та перебування на ній має тимчасовий характер на ротаційній основі.

На посаду командувача призначено бригадного генерала Олега Гончарука. Його штатна посада – начальник штабу оперативного командування «Південь».

Гончарук – Герой України, був командиром 128 бригади та заступником чинного головкома Михайла Драпатого в ОТУ «Луганськ».

Водночас Сидоренко залишається на посаді командувача оперативного командування «Південь».

Нагадаємо, що у вересні посаду командувача угруповання військ «Схід» залишив генерал-майор Віктор Ніколюк. Тоді ж стало відомо, що 11 корпус Сухопутних військ очолив полковник Еміль Ішкулов.

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