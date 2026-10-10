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Угруповання військ «Південь» отримало нового командувача

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Угруповання військ «Південь» отримало нового командувача
Олег Гончарук
фото: угруповання військ «Південь»

На посаду призначено бригадного генерала Олега Гончарука

Генерал-майор Михайло Сидоренко залишає посаду командувача угруповання військ «Південь». Його замінить бригадний генерал Олег Гончарук. Як інформує «Главком», про це у коментарі «Українській правді» повідомив речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук.

Кравчук зазначив, що відбулася планова заміна командувача угруповання військ. Це тимчасова посада, і призначення та перебування на ній має тимчасовий характер на ротаційній основі.

На посаду командувача призначено бригадного генерала Олега Гончарука. Його штатна посада – начальник штабу оперативного командування «Південь».

Гончарук – Герой України, був командиром 128 бригади та заступником чинного головкома Михайла Драпатого в ОТУ «Луганськ».

Водночас Сидоренко залишається на посаді командувача оперативного командування «Південь».

Нагадаємо, що у вересні посаду командувача угруповання військ «Схід» залишив генерал-майор Віктор Ніколюк. Тоді ж стало відомо, що 11 корпус Сухопутних військ очолив полковник Еміль Ішкулов.

Раніше полковника Артема Мартиненка призначили заступником головнокомандувача Збройних сил України. На новій посаді він, зокрема, відповідатиме за цифровізацію українського  війська. 

Також головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий представив особовому складу нового командувача Медичних сил Збройних сил України – полковника медичної служби Костянтина Гуменюка. Новому керівнику він поставив завдання провести якісні зміни у системі військової медицини.

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Теги: ЗСУ полковник Герой України

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