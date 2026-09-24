Заступником головнокомандувача ЗСУ став один із головних цифровізаторів армії

Артем Мартиненко ще студентом долучився до створення військової ІТ-системи, а тепер відповідатиме за цифровізацію Збройних сил

Полковника Артема Мартиненка призначили заступником головнокомандувача Збройних сил України. На новій посаді він, зокрема, відповідатиме за цифровізацію українського війська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«Наказом Міністра оборони України (по особовому складу) від 01.09.2026 року полковника Мартиненка Артема Геворковича призначено на посаду заступника Головнокомандувача Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

скриншот із Facebook

У Генштабі зазначили, що Мартиненко є фахівцем у сфері інформаційних технологій, одним із розробників та головним архітектором бойової системи Delta. На новій посаді він, зокрема, відповідатиме за цифровізацію ЗСУ.

Що відомо про Артема Мартиненка

фото: Генеральний штаб ЗСУ

Артем Мартиненко почав працювати над майбутньою системою Delta ще у 2015 році, коли навчався у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації. Тоді до проєкту він долучився як студент, а саму систему створювала група волонтерів.

Спочатку Delta була передусім цифровою картою поля бою. Військові могли наносити на неї власні сили, позиції противника та інші важливі об'єкти. Згодом проєкт перетворився на значно масштабнішу цифрову систему управління боєм.

У 2017 році волонтери передали права на розробку Міністерству оборони, після чого Мартиненко продовжив працювати над проєктом уже у відомстві. Команда також почала брати участь у міжнародних військових технологічних заходах та навчаннях, де Delta перевіряли на сумісність із системами держав НАТО.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Мартиненко як головний архітектор системи та заступник начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони керував подальшим розвитком Delta.

Нині система дозволяє українським військовим у режимі реального часу бачити обстановку на полі бою та розташування сил противника. Дані надходять, зокрема, від аеророзвідки, супутників та безпілотників. Delta також використовують для обміну інформацією, планування операцій і координації бойових завдань.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Міністерство оборони запровадило бойову систему Delta на всіх рівнях Сил оборони. Цифрова екосистема дозволяє військовим бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватися інформацією між підрозділами й із союзниками.