Дмитру Ярошу – 55: найцікавіше про життя командувача Української добровольчої армії

Наприкінці листопада 2013 року, під час Євромайдану, Дмитро Ярош став одним з ініціаторів створення «Правого сектору»

Сьогодні, 30 вересня, екслідер «Правого сектору», командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош відзначає ювілей. Йому виповнилося 55 років.

«Главком» розповідає про політичний шлях Дмитра Яроша, його діяльність у «Правому секторі», участь у президентських виборах та створення Української добровольчої армії.

Біографія Дмитра Яроша

фото: Дмитро Ярош/Facebook

Ярош народився у Дніпродзержинську (зараз Кам'янське) Дніпропетровської області. У 2001 році закінчив філологічний факультет Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка.

З 1988 року Дмитро Ярош брав активну участь у політичній діяльності. З лютого 1989 року був членом Народного руху України.

У 1989-1991 роках Ярош проходив службу в лавах Радянської армії. У 1994 році він став одним із засновників організації «Тризуб» імені Степана Бандери та очолив її регіональний підрозділ.

У 1996 році Ярош увійшов до центрального комітету організації, а з 1996 року до 1999-го керував «Тризубом». З 2002 року він обіймав посаду головного інспектора організації та входив до її Центрального Проводу. У січні 2005 року Ярош став виконувачем обов’язків голови Центрального Проводу, а згодом знову очолив організацію.

фото: Дмитро Ярош/Facebook

Пізніше він передав посаду своєму заступнику Андрію Стемпицькому. Під час Євромайдану Ярош був першим заступником керівника центрального керівництва «Тризуба».

З 1 квітня 2013 року Дмитро Ярош був помічником-консультантом депутата Верховної Ради від партії УДАР Валентина Наливайченка, з яким їх пов'язують багаторічні дружні стосунки.

Правий сектор

Наприкінці листопада 2013 року, під час Євромайдану, Дмитро Ярош став одним з ініціаторів створення «Правого сектору» – об’єднання націоналістичних організацій та активістів. Також він допомагав у створенні Самооборони Майдану.

У лютому 2014 року Ярош особисто зустрічався з тодішнім президентом Віктором Януковичем. Після підписання 21 лютого угоди про врегулювання політичної кризи Правий сектор виступив проти її умов і вимагав негайної відставки Януковича.

фото: Дмитро Ярош

26 лютого Ярошу запропонували посаду заступника секретаря РНБО в уряді Арсенія Яценюка, однак сам він претендував на посаду віцепрем’єра із силового блоку.

Справа РФ проти Яроша

3 березня 2014 року слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальне провадження на лідера «Правого сектору» Дмитра Яроша, він був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу. Нібито у соцмережах звернувся до покійного терориста Дока Умарова із закликом активізувати боротьбу проти Росії. Причому безпосередньо Дмитро Ярош не здійснював і не контролював публікації на сторінках у соцмережах, а згідно з заявою представника організації, інформація з'явилася після того, як було зламано обліковий запис одного з їхніх адміністраторів.

12 березня Басманний районний суд Москви задовольнив клопотання слідства і виніс рішення про заочний арешт. Сам Дмитро Ярош заявив, що це рішення не вплине на його діяльність. 17 березня адвокат Дмитра Яроша Олександр Фомін подав апеляційну скаргу на рішення Басманного суду. 2 квітня апеляційна колегія Московського міського суду визнала рішення суду першої інстанції законним та залишила його без змін.

Президентські вибори

8 березня 2014 року Ярош заявив про свій намір брати участь у президентських виборах 2014 року. 1 квітня 2014 року ЦВК України зареєструвала його кандидатуру. 25 травня 2014 року Дмитро Ярош одержав 127 818 голосів (0,70%).

З листопада 2014 року до серпня 2019 року був народним депутатом України VIII скликання. Не входив до складу будь-якої фракції. Був заступником голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони.

фото: Дмитро Ярош/Facebook

Наприкінці 2015 року заявив про вихід з «Правого сектору» та ініціював створення нового громадсько-політичного руху «Державницька ініціатива Яроша».

На парламентських виборах 2019 року увійшов до першої п'ятірки списку Єдиного націоналістичного блоку, створеного партіями «Національний Корпус», «Свобода», «Правий сектор», ветеранськими та громадськими організаціями.

Українська добровольча армія

У грудні 2015 року за ініціативи Яроша було створено Українську добровольчу армію на базі 5-го і 8-го батальйонів Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».

Особисте життя

На світлині за 2017 рік подружжя святкує день народження однорічного онука Устима фото: Дмитро Ярош/Facebook

Ярош одружений з Ольгою. Має сина Дмитра Яроша та двох доньок – Анастасію Абрамів та Ірину Ярош.

Анастасія народила першого онука Яроша Назара навесні 2014 року. 22 листопада 2016 року дочка народила другого сина.

До слова, екслідер «Правого сектору», командувач Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош привітав свого сина Дмитра з днем народження. 25 серпня хлопцю виповнилося 18 років.