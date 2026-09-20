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Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року
Триває 1670-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільше атак окупанти здійснили на Костянтинівському та Покровському напрямках

За минулу добу на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10856 дронів-камікадзе та здійснили 2689 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 58 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили та техніки противника, чотири пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи та позиції артилерії, пункт управління і зенітний ракетний комплекс окупантів.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти Безсалівка, Пустогород, Бачівськ, Кореньок, Уланове, Рівне, Кружок, Потапівка, Ободи, Мала Корчаківка, Писарівка, Садки, Могриця, Корчаківка, Суми, Сопич, Гірки, Ромашкове, Фотовиж, Волфине Сумської області; Хрінівка, Красний Хутір та Михальчина-Слобода Чернігівської області. Вільча Слобода та Кореньок зазнали авіаударів.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби зафіксовано чотири штурмові дії противника. Агресор здійснив 122 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Артільне, Тернова, Мала Вовча, Вільхуватка, Шев’яківка, Довжанка.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року фото 3

Ворог двічі намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в районах Курилівки та Ківшарівки.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти 15 разів атакували у районах населених пунктів Новоєгорівка, Чернещина, Новоселівка, Зарічне, Ставки, Лиман та Діброва.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив чотири штурмові дії, у районі населених пунктів Ямпіль, Миколаївка та в бік Пискунівки і Оріхуватки.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року фото 6

Російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Юрківки.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 25 атак, у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Осикового, Довгої Балки, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Степів та Вільного.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року фото 8

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Водянське, Білицьке, Новий Донбас, Сергіївка, Молодецьке.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2026 року фото 9

Окупанти один раз атакували в бік населеного пункту Копані.

На олександрівському, оріхівському та придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1670-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб військові фронт

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