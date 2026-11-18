Удар України по російській інфраструктурі був невідворотним

Під час масштабної операції проти Керченського мосту українські військові вперше провели ударну місію без залучення супутникових мереж Starlink і Starshield компанії SpaceX. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

Для наведення ракет на визначені ділянки переправи вони застосували власну систему зв'язку, у якій безпілотники передавали відеосигнал. Це дало змогу здійснити складну комбіновану атаку попри нещодавні обмеження США на використання супутникового зв'язку.

За словами українського офіцера, який брав безпосередню участь в операції, атака мала не лише військове, а й політичне значення. Її запланували напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Таким чином Україна хотіла продемонструвати вразливість російського керівництва.

«Ми спланували це як символічний жест перед зустріччю Трампа, Путіна та Сі, щоб показати, що Путін слабкий», – пояснив офіцер.

Водночас важливим результатом операції стала перевірка можливостей українських технологій зв'язку без американських супутникових систем. Військовий заявив, що нова розробка дозволила передавати радіосигнали та відео безпосередньо для наведення ракет на конкретні цілі.

За його словами, обмеження з боку США мали ускладнити проведення подібних операцій, однак Україна змогла створити альтернативну систему. Подробиці її роботи військові не розголошують.

За даними The Times, до комбінованої атаки долучили ракетні підрозділи, операторів безпілотників 7-го центру глибинних ударів «Птахи Мадяра», 1-шу окрему бригаду безпілотних систем спеціального призначення, СБУ, Військово-морські сили та Сили спеціальних операцій України.

Операцію провели в кілька етапів. Спочатку сотні українських дронів атакували російські комплекси протиповітряної оборони та інші військові об'єкти, змушуючи противника витрачати запаси ракет. Після цього по Кримському мосту завдали ударів крилатими ракетами «Фламінго» та «Нептун», а також ракетами-дронами «Паляниця».

Унаслідок атаки центральний проліт автомобільної частини мосту завдовжки 227 метрів разом із металевою аркою обвалився у воду. Уламки конструкції перекрили судноплавний канал, який з'єднує Азовське та Чорне моря.

Як зазначає The Times, блокування каналу може суттєво ускладнити російські військово-морські перевезення до окупованих портів Маріуполя та Бердянська.

Український офіцер також припустив, що Росії буде складно швидко відновити міст. Серед перешкод він назвав зимові погодні умови та ризик нових українських ударів.

Як відомо, вночі 17 листопада Кримський міст опинився під атакою. Гауляйтерр окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив удари по Кримському мосту та уточнив, що через атаку рух транспорту припинено.

Нагадаємо, 16 листопада очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту. За його словами, через атаку рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня. Водночас окупаційна влада не розкрила характеру та масштабів можливих пошкоджень.

Згодом після атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків мосту опинилися близько двох тисяч автомобілів.

До слова, після нічної атаки безпілотників на Кримський міст 16 листопада з'явилися повідомлення про ймовірне пошкодження однієї з арок переправи. На оприлюдненій фотографії, як стверджують очевидці, автомобільна арка помітно змінила кут нахилу.