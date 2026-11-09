Українські війська зірвали плани Росії щодо оточення міст Донеччини – NYT

ЗСУ під час операції «Вівальді» на Донеччині

Американське видання розповіло, як операція «Вівальді», безпілотники та зміни в управлінні військами допомогли українським підрозділам перейти до контратак

Українські військові завдяки операції «Вівальді» змогли зірвати спроби російської армії оточити міста Донецької області, які залишаються під контролем України. Важливу роль у цьому відіграли не лише безпілотники, а й зміни в організації бойових дій та управлінні підрозділами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Американське видання присвятило операції українських військових матеріал під назвою «Як Україна дала відсіч», який 9 листопада з'явився на першій шпальті міжнародного випуску газети.

Журналісти NYT провели два тижні з українськими підрозділами, які брали участь у бойових діях на Донеччині. Вони спостерігали за підготовкою військових, застосуванням FPV-дронів та використанням дистанційно керованої техніки.

За інформацією видання, операція «Вівальді» тривала кілька місяців і стала відповіддю на спроби російських військ просунутися вглиб української оборони та створити загрозу оточення міст регіону.

Протягом майже двох років українські підрозділи поступово втрачали позиції під тиском чисельнішого противника. Однак завдяки змінам у тактиці та організації бойової роботи окремим з'єднанням вдалося перехопити ініціативу.

Одним із ключових чинників стало активне застосування безпілотних систем. FPV-дрони використовували для ураження російських позицій, розвідки та підтримки штурмових дій.

Водночас українські військові дедалі ширше залучають наземні роботизовані комплекси, які дозволяють виконувати частину завдань дистанційно та зменшувати ризики для особового складу.

NYT звертає увагу, що технологічні рішення самі собою не гарантують успіху. Важливе значення мали зміни в командній структурі, взаємодії між підрозділами та плануванні операцій.

Саме поєднання нових технологій та організаційних перетворень, за оцінкою видання, дозволило українським силам перейти від тривалої оборони до результативних контратак.

Нагадаємо, 15 вересня «Главком» повідомляв про початок наступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області. Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що українські підрозділи зачистили 75 кв. км території та деокупували ще близько 10 кв. км. Зокрема, військові повідомили про звільнення Середнього.

Раніше «Главком» опублікував інтерв'ю з Героєм України Андрієм Купріяновим, відомим за позивним Дарвін. Командир батальйону 125-ї окремої важкої механізованої бригади розповів, як українські військові виявляли російські групи між своїми позиціями, відрізали їх від постачання та застосовували наземні роботизовані комплекси.

Також «Главком» писав про роль протиповітряної оборони під час операції. За даними Третього армійського корпусу, масове знищення російських розвідувальних безпілотників дозволило приховати пересування українських штурмових груп та бронетехніки від противника.