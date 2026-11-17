Міністерство оборони України повідомило про руйнування автомобільної частини Керченського мосту внаслідок масштабної операції Сил оборони. За даними відомства, центральна арка та прольоти обвалилися, а залізнична частина переправи зазнала критичних пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони заявили, що внаслідок удару було зруйновано короткий маршрут постачання з території Росії до тимчасово окупованого Криму.

«Автомобільну частину Керченського мосту уражено, центральна арка і прольоти обвалились, залізнична частина зазнала критичних пошкоджень. Коротке плече постачання з території РФ зруйноване», – йдеться в повідомленні відомства.

За інформацією Міноборони, це був завершальний етап багатотижневої операції, яку українські військові проводили у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі.

Перед фінальною атакою Сили оборони поетапно знищували російські системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби.

Для операції застосували українське озброєння, зокрема безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», дрони «Рута» та «Фламінго», а також інші засоби ураження.

Міністр оборони України Євгеній Хмара назвав удар по Керченському мосту відповіддю на російські атаки української інфраструктури.

«Останні місяці Росія цілеспрямовано била по наших мостах – у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, на Одещині, вважаючи це своєю перевагою. Сьогодні ми відповіли дзеркально. Це пряма відповідь за терор проти нашої інфраструктури», – заявив міністр.

Хмара наголосив, що під час операції використовували виключно українську зброю.

«Принципово важливо: удар завдано виключно українською зброєю – нашими технологіями, нашими рішеннями. Дякую виробникам зброї, Силам оборони, Службі безпеки та усім залученим до планування і реалізації цієї операції», – зазначив очільник Міноборони.

У відомстві додали, що операція стала частиною системних заходів, спрямованих на послаблення воєнного потенціалу Росії та примушування агресора до справедливого миру.

Нагадаємо, раніше «Главком» аналізував технічні наслідки пошкодження арки Керченського мосту. Аркові прольоти розташовані над судноплавним каналом Керченської протоки, а їхнє руйнування може потребувати складних відновлювальних робіт.

Також «Главком» повідомляв про зупинення автомобільного та залізничного руху Керченським мостом після повторної атаки. Російська сторона заявляла про проведення оцінки пошкоджень.

Крім того, «Главком» нагадував про перший підрив Керченського мосту 8 жовтня 2022 року. Тоді вибух призвів до руйнування автомобільних прольотів та пожежі на залізничній частині переправи.