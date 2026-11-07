Помер митрополит Платон, який освячував російські ракети в Криму

У 2022 році РНБО запровадила проти Платона санкції

У Москві на 86-му році життя помер митрополит Платон (Володимир Удовенко), колишній керуючий Феодосійською єпархією УПЦ МП. Про це повідомили «Крим.Реалії», інформує «Главком».

Під час окупації Криму Удовенко публічно підтримував російську військову присутність та інфраструктурні проєкти окупаційної влади.

Він також освячував російські зенітно-ракетні комплекси С-400 і благословляв військовослужбовців РФ, а у травні 2018 року – Керченську протоку та незаконно споруджений Кримський міст.

Як повідомлялося, в 2022 році Рада національної безпеки оборони України застосувала санкції проти Удовенка.

Нагадаємо, 18 вересня, на 73-му році життя після тривалої хвороби помер митрополит Овруцький і Коростенський УПЦ МП Віссаріон (Стретович).

У 2023 році Служба безпеки України повідомила митрополиту Віссаріону та секретарю Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП про підозру. Правоохоронці заявляли, що вони провокували релігійну ворожнечу.

За матеріалами слідства, протягом кількох років Віссаріон особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур. У цих матеріалах він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої щодо них.