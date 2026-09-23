У Києві після удару окупантів спалахнув виставковий центр

Столиця зазнала кількох хвиль російської атаки, наслідки ударів фіксують у різних районах

У Києві після російської атаки спалахнула пожежа у Конгресно-виставковому центрі «Парковий». Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Після влучання у виставковому центрі здійнявся сильний дим. На місці проводять евакуацію людей, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Дим над місцем атаки окупантів фото: соцмережі

Нагадаємо, 23 вересня Росія від ночі та вранці атакувала Київ ударними безпілотниками. Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Дарницькому та Солом’янському районах.

У Дарницькому районі дрон влучив в об’єкт транспортної інфраструктури, також виникла пожежа на даху АЗС Ukrnafta. У Голосіївському районі безпілотник влучив в АЗС та пошкодив складське приміщення. На Харківському шосе удар частково зруйнував будівлю АЗС UPG та автомийку.

У Солом’янському районі сталося загоряння на території транспортного підприємства, а уламки безпілотника впали між житловими будинками. Згодом стало відомо про руйнування бізнес-центру, де, зокрема, розташовувалася велика їдальня. Там є загиблі та поранені.

Також спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу.

Атака пошкодила об’єкти цифрової інфраструктури. Через пошкодження дата-центрів у Києві виникли масштабні перебої в роботі інтернет-провайдерів.

Через пожежі після ударів у столиці погіршилася якість повітря. Задимлення зафіксували, зокрема, у Солом’янському, Оболонському та Подільському районах.