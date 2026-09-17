Кількість тютюнових компаній зросла: скільки заробила галузь

Виторг бізнесів, які звітували два роки поспіль, наблизився до 200 млрд грн, однак їхній сукупний чистий прибуток скоротився

Станом на вересень 2026 року в Україні працює 1101 компанія у тютюновій сфері, а їхня кількість продовжує зростати. Водночас сукупний чистий прибуток компаній, які подали звітність за перше півріччя 2025 та 2026 років, склав 6,5 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Опендатаботу».

За перші вісім місяців 2026 року в Україні зареєстрували 39 нових тютюнових компаній, тоді як вісім припинили свою діяльність. Таким чином, чистий приріст склав 31 компанію.

Темпи зростання дещо сповільнилися порівняно з минулим роком. За аналогічний період 2025-го чистий приріст становив 35 компаній. Водночас показники залишаються значно нижчими за рівень 2021 року, коли кількість компаній у галузі збільшилася на 82.

Загалом фінансову звітність за перше півріччя поточного року подали 50 компаній зі сфери. Це на 13 менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для порівняння фінансових результатів «Опендатабот» проаналізував показники 41 компанії, які подали звітність як за перше півріччя 2025-го, так і за аналогічний період 2026 року.

Їхній сукупний виторг склав 198,18 млрд грн. За рік показник зріс на 18,16 млрд грн, або на 10%. Доходи збільшилися у 26 компаній, тоді як ще у 14 вони скоротилися.

Найбільший виторг за перше півріччя отримала компанія ДЛС – 61,08 млрд грн. Вона належить до фінансово-промислової групи ДЛ Солюшн.

Друге місце за обсягом виторгу посіла Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн – 32,15 млрд грн. Джей Ті Інтернешнл Компані Україна, представлена брендами Winston, Camel, Sobranie, LD, Monte Carlo та Winchester, отримала 23,6 млрд грн.

Далі розташувалися Брітіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна з 19,94 млрд грн та дистриб'ютор Глобал Тобакко з 11,69 млрд грн.

До десятки компаній із найбільшим виторгом також потрапили ДК «Мірана» – 10,65 млрд грн, Імперіал Брендз Юкрейн – 10 млрд грн, Джей Ті Інтернешнл Україна – 4,96 млрд грн, Філіп Морріс Україна – 4,41 млрд грн та Галичина-Табак – 4,26 млрд грн.

Попри зростання виторгу, сукупний чистий прибуток тютюнових компаній зменшився на 8% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 6,5 млрд грн.

Водночас частка прибуткових бізнесів зросла. За підсумками першого півріччя прибуток отримали 29 із 41 компанії. Їхня частка збільшилася з 63% до 71%. Кількість збиткових компаній скоротилася з 14 до 11.

Нагадаємо, що удень 7 вересня російські війська атакували тютюнову фабрику у Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Внаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа.