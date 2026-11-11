Україна готується до повоєнного часу: журналісти дізналися, що буде з армією

Київ розраховує отримати від партнерів щонайменше десятирічну фінансову підтримку для утримання 800-тисячного війська

Україна хоче зберегти після завершення війни армію чисельністю 800 тис. військових і розраховує на фінансову підтримку міжнародних партнерів щонайменше протягом десяти років. Про це повідомляє AFP із посиланням на високопоставлене українське джерело, пише «Главком».

Як зазначає агентство, таке військо має забезпечити Україні можливість захиститися від нової російської агресії. Питання довгострокового фінансування армії обговорюється в контексті майбутніх гарантій безпеки для України.

За інформацією журналістів, українська сторона прагне забезпечити фінансову основу для утримання такого війська на тривалий період. Це має бути частиною ширших домовленостей із партнерами про гарантії безпеки після завершення бойових дій.

Водночас агентство не повідомляє про вже ухвалене рішення щодо збереження армії саме такої чисельності на наступне десятиліття. Йдеться про позицію українського джерела щодо бажаного рівня військової підтримки та фінансування.

Питання майбутньої чисельності ЗСУ та ресурсів для їхнього утримання залишається одним із ключових у дискусіях про безпеку України після війни.

Варто нагадати, що Кремль також намагається змістити фокус тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі з припинення війни на зміну архітектури європейської безпеки. Зокрема, Москва прагне повернутися до вимог 2021 року щодо скорочення присутності НАТО в Європі.