Bloomberg: НАТО оцінило вересневі втрати Росії у понад 50 тис. осіб

У НАТО зазначають, що російські показники суттєво перевищують втрати Сил оборони України

Протягом минулого місяця російські війська втратили в Україні понад 50 тис. військовослужбовців, з яких близько 28 тис. осіб загинули. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімного високопосадовця НАТО, передає «Главком».

За словами представника Альянсу, вороже командування кидає свій особовий склад у «зони смерті», де українські сили застосовують безпілотники, мінні поля та артилерію для стримування атак.

У Альянсі підкреслили, що російські показники суттєво перевищують втрати Сил оборони України, які за аналогічний період становили близько 5 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, щонайменше 20 російських офіцерів загинули внаслідок ракетного удару по Донецьку 26 серпня 2026 року. За даними розслідування «Медіазони», це найбільша відома втрата офіцерського складу російських штабів унаслідок однієї атаки за весь час війни.

За даними журналістів, 18 військових загинули того самого дня, а ще двоє згодом не пережили отриманих поранень. Вони служили в штабах угруповання військ «Центр», Центрального військового округу та 41-ї загальновійськової армії РФ.

Нагадаємо, російські окупанти 27 вересня зазнали найвищих добових втрат від початку повномасштабної війни проти України. Йдеться про 2090 військових убитими та пораненими.

За оцінкою британських аналітиків, показник у 2090 втрат за добу є рекордним за весь час російсько-української війни. Водночас це четвертий випадок, коли добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 військових.