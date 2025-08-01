Україна ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН через масований удар по Києву

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного «Підтримка миру та безпеки України» відбудеться 1 серпня

Нічна атака по Києву була однією з найпотужніших – росіяни запустили 309 ударних дронів і 8 крилатих ракет із різних напрямків

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН із проханням терміново провести окреме засідання, щоб обговорити масштабний нічний ракетно-дроновий удар Росії по Києву, що стався у ніч на 31 липня. Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин у коментарі для Укрінформу, повідомляє «Главком».

Вона зазначила, що під час скликаного Росією засідання Радбезу ООН Україна виступила з вимогою провести окреме засідання щодо реальних загроз миру й безпеці. За її словами, Київ сподівається на оперативну реакцію.

Гайовишин підкреслила, що нічна атака була однією з найпотужніших – росіяни запустили 309 ударних дронів і 8 крилатих ракет із різних напрямків.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив у соцмережі Х, що Україна ініціювала термінове засідання Радбезу у відповідь на чергову хвилю терору з боку РФ, яка спричинила жертви й руйнування в столиці.

«Екстрене засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного «Підтримка миру та безпеки України» відбудеться 1 серпня», – повідомив міністр.

Сибіга також наголосив, що засідання стане майданчиком для чітких заяв про необхідність негайного і безумовного припинення вогню з боку Росії.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше 16 людей, ще 159 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.