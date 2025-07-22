Україна може стати для Трампа тим, чим Афганістан став для Байдена – Bloomberg

Трамп намагався дистанціюватися від конфлікту, заявляючи, що війна ніколи б не сталася за його часів

Війна в Україні стає дедалі більшим викликом для адміністрації президента США Дональда Трампа, який ризикує зіткнутися з такою ж відповідальністю за цей конфлікт, якою для Джо Байдена стала війна в Афганістані. Хоча на перший погляд конфлікти не схожі – в Україні немає американських військ на місцях – їх об'єднує складність вирішення та потенційна політична відповідальність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, Трамп, який обіцяв швидко досягти миру в Україні, стикається з реальністю посилення російських ударів. Це змушує його вирішити, чи брати більш активне втручання, чи триматися на відстані. Глибше втягування може викликати гнів його прихильників MAGA, які виступають за «Зробимо Америку знову великою». Проте дозволяючи Росії стабільно поглиблювати війну, водночас утримуючись від додаткової допомоги, Трамп ризикує здатися слабким та зіткнутися зі звинуваченнями у недостатніх діях для зупинки Путіна.

«Трамп керував політикою США майже шість місяців, і війна триває, і тепер вона проти Трампа, – сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні. – Він розуміє, що його можуть серйозно розкритикувати, якщо Путін переможе за його часів».

Порівняння з Афганістаном, де США мали 100 тис. військовослужбовців і втратили майже 2 500 військових, може здатися надуманим. США не мають військ в Україні, обмежуючись постачанням зброї. Проте, аналітики не прогнозують швидкого краху українського уряду, але й Росія навряд чи зможе захопити всю країну.

Попри це, Трамп намагався дистанціюватися від конфлікту, заявляючи, що війна ніколи б не сталася за його часів, і натякаючи, що він не несе відповідальності за її результат. «Це була не моя війна – це була війна Байдена», – сказав він на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Колумніст Washington Post Марк Тіссен та президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман раніше попереджали республіканців про небезпеку блокування допомоги Україні. «Якщо ви не хочете, щоб вас звинувачували у падінні Києва, як звинувачують Байдена у падінні Кабула, надішліть військову допомогу Україні», – писав Тіссен. Фроман додав: «Якщо ви думали, що таліби, які демонструють американські Humvee через Кабул, погані, уявіть собі, що росіяни проїжджають колоною танків Abrams через Харків».

Минулого тижня Трамп оголосив про план постачання американської зброї до Києва на мільярди доларів, скасувавши попередню паузу. Він також дав Путіну 50 днів, щоб погодитися на припинення вогню або зіткнутися з новими санкціями – те, на чому союзники наполягали вже кілька місяців. «Президент Трамп хоче зупинити вбивства, тому він продає зброю американського виробництва членам НАТО та погрожує Путіну жорсткими тарифами та санкціями, якщо він не погодиться на припинення вогню», – заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Проте виклик для Трампа полягає в тому, що деякі з його найпалкіших прихильників MAGA, включаючи Стіва Беннона, стверджують протилежне. «Якщо президент Трамп продасть їм наступальну зброю, яка може вразити глибоко всередині Росії, я не розумію, як можна уникнути того, щоб це стало війною Трампа, – сказав Беннон. – ЗМІ, українці, росіяни та неоконсерватори – усі вони скажуть, що це війна Трампа».

Нагадаємо, американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон припустив, що зміні риторики президента США Дональда Трампа щодо України посприяла його дружина Меланія.