Кремль з усіх прасок кричить, що не боїться санкцій. Чого б це?

Чому у Кремлі удають, що не бояться санкцій

Зрушення в позиції Трампа щодо зброї Кремль не турбує.

У РФ докладно перераховують, що купувати зброю для України вже відмовилися Андорра і Сан-Марино, в Італії та Чехії немає грошей, а Франція – собі на умі. Про готовність Норвегії, Данії та Німеччини, які можуть навіть самостійно все витягнути, у РФ говорять побіжно.

Хоча маневри Мерца (наприклад, укладений з Британією оборонний союз) росіян дратують настільки, що уряд РФ розірвав угоду про військово-технічне співробітництво з ФРН, що діяла з 1996 року. Бо не відповідає рівню відносин на тлі заяв Берліна, що Україна скоро отримає щось далекобійне...

18-й пакет санкцій від ЄС теж не турбує. Настільки, що Путін сьогодні телефонував Ердогану розповісти, як він принципово налаштований на дипломатичне врегулювання. Прям дуже принципово налаштований. І відразу ж подякував Туреччині за готовність прийняти 3-й раунд зустрічі. Ердоган підтвердив таку готовність.

До цього Пєсков активно підтримав тезу України про необхідність нової динаміки у переговорах. А ще почали розганяти історію про можливу зустріч Трампа, імператора Сі і баскака Путіна у Пекіні 3 вересня 2025 року з нагоди святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Які вже тут можуть бути вторинні санкції через 50 днів (якраз термін закінчиться), це ж може зіпсувати атмосферу свята?!

Про те, як не страшно Кремлю, розповідають буквально з усіх прасок. Але ж тільки три дні минуло.