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Рух транспорту на кількох вулицях столиці перекрито через ліквідацію наслідків атаки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух транспорту на кількох вулицях столиці перекрито через ліквідацію наслідків атаки (адреси)
Внаслідок російської атаки на Київ пух деякими вулицями столиці перекрито
фото: Радіо Свобода

Учасникам дорожнього руху слід врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів, щоб уникнути заторів та незручностей

У зв'язку з ліквідацією наслідків масштабного нічного обстрілу, що відбувся в ніч на 4 липня, в Києві тимчасово перекрито рух транспорту на низці ключових вулиць. Учасникам дорожнього руху слід врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів, щоб уникнути заторів та незручностей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва

Зокрема, рух транспорту перекрито на наступних ділянках:

  • вулицею Фастівською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
  • вулицею Смілянською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);
  • проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);
  • проспектом Відрадним (від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост Волинською.
  • вулицею Пост Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою).
  • проспектом Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста);
  • вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса).
  • вулицею Жмеринською (від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської).

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. У результаті атаки ворога на столицю, яка тривала з 20:00 3 червня до 08:43 4 липня з невеликими перервами, було пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. 

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

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Теги: Київ дороги

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