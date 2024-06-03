Україна мінуватиме береги Тиси? Держприкордонслужба зробила заяву

Чутки про замінування з'явилися на тлі випадків загибелі чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з країнами Євросоюзу

Інформація про нібито мінування берегів Тиси, які поширюються соціальними мережами, не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Речник Держприкордонслужби заявив, що інформація про мінування берегів річки є ніщо іншим як ворожою інформаційно-психологічною спецоперацією (ІПСО).

Зокрема, чутки про замінування з'явилися на тлі випадків загибелі чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з країнами Євросоюзу та Молдовою.

Як зазначив Демченко, посилення охорони кордонів не передбачає мінування територій.

«Посилення кордону з країнами ЄС та Молдовою, щоб не допускати спроб незаконного перетину, бо це відповідальність України перед державами, з якими ми межуємо, жодним чином не передбачає мінування території або інші дії, які загрожували б життю людей, навіть попри те, що вони у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон», – наголосив речник ДПСУ.

Натомість на подібних ділянках кордону збільшується кількість прикордонних нарядів та застосовуються різноманітні технічні засоби спостереження, такі як відеокамери та безпілотні літальні апарати.

Нещодавно на берег річки Тиса винесло тіло чоловіка з ознаками тривалого перебування у воді. Це вже десятий випадок від початку травня 2024 року.

Нагадаємо, працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса.

Під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу.

До слова, Територіальні центри комплектування передали до Національної поліції України інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.