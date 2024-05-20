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У яких регіонах України найбільше ухилянтів: дані Нацполіції

Катерина Іванова
glavcom.ua
У яких регіонах України найбільше ухилянтів: дані Нацполіції
20 031 ухилянтів вже було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК
фото: СБУ

Військкомати шукають ухилянтів та передають їх дані до Нацполіції

Територіальні центри комплектації (ТЦК) передали до Національної поліції України інформацію про 94,5 тис. осіб, які ухиляються від явки до військкоматів. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК. Про це Нацполіція повідомила Oboz.

Найбільшу кількість ухилянтів зафіксовано на території Дніпропетровської області: за чотири місяці 2024 року до підрозділів поліції регіону надійшло 38 282 звернення з ТЦК з даними тих українців, які ухиляються від явки (служби). А 5 511 осіб вже було знайдено та доправлено до ТЦК.

Відповідь ГУНП в Дніпропетровській області
Відповідь ГУНП в Дніпропетровській області
фото: war.obozrevatel.com

До Головного управління Національної поліції у Чернігівській області надійшло 9 115 звернень ТЦК для встановлення місця перебування та доставлення осіб, які ухиляються від військової служби під час мобілізації. З них 1 429 осіб було знайдено та доправлено до територіальних центрів.

На Харківщині до поліції надійшла інформація про 4 664 ухилянтів.

«Під час відпрацювання звернень поліцейськими було встановлено та доставлено 1 954 осіб до районних територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки», – повідомив заступник начальника ГУНП у Харківській області Віталій Гузь.

У ГУНП у Житомирській області повідомили, що облік звернень від територіальних центрів комплектації щодо встановлення місцеперебування та доставлення осіб, які ухиляються від явки, з 15 листопада 2023 року здійснюється відповідно до нового алгоритму взаємодії Нацполіції та ТЦКСП.

Тому станом на кінець квітня 2024 року в поліцію передали дані про 8 289 жителів регіону, які порушили законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Причому, як повідомив начальник управління превентивної діяльності ГУНП Олег Бродський, 2 452 з них уже знайдено правоохоронцями та доправлено до ТЦК.

На Кіровоградщині поліція зареєструвала 5 955 звернень територіальних центрів комплектації про ухилення від призову та мобілізації. А ось скільки ухилянтів правоохоронці в результаті знайшли і доправили до ТЦК, заступник начальника ГУНП Олександр Сагаль не повідомив, оскільки окремий облік відомостей про таких осіб поліцейськими не ведеться.

Інші дані по областях:

  • в Івано-Франківській області у 2024 році поліція зареєструвала 2 328 звернень від ТЦК, вже знайдено та доправлено туди 1 814 осіб; 
  • у Полтавській області до поліції надійшло звернення щодо 7 433 ухилянтів, з них знайдено та доставлено до ТЦК 2 591;
  • правоохоронці Рівненської області повідомили про 9 832 ухилянтів, 1 828 з яких вдалося розшукати та доправити до військкоматів;
  • на Вінниччині від військкомів «тікають» 7 288 мешканців регіону. 2 325 ухилянтів правоохоронці вже знайшли;
  • до поліції Хмельницької області надійшло 1 085 звернень, проте скількох з них правоохоронцям вдалося знайти, наразі невідомо.

«Відмовилися надати дані про ухилянтів у поліції Донецької, Херсонської, Тернопільської та Черкаської областей. Відмову аргументували різними причинами: у відповідях йдеться про те, що запитувана інформація є службовою, має обмежений доступ тощо. У Чернівецькій області заявили, що такий облік не ведеться», – йдеться у матеріалі.

Відповідно, на сьогодні вже є дані, що військкоми передали поліції інформацію про 94 526 ухилянтів. З них 20 031 було знайдено поліцією та доставлено до ТЦК.

Нагадаємо, військовий територіального центру комплектування отримав три роки в’язниці за те, що два тижні не приходив на службу. За його словами, він не хотів служити в ТЦК, а прагнув піти на фронт. Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

До слова, Решетилівський районний суд Полтавської області визнав винним колишнього студента духовної колегії в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Теги: поліція ухилянти ТЦК

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