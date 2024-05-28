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Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який заробив $1 млн на ухилянтах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який заробив $1 млн на ухилянтах
Посадовця Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси викрито на багатомільйонній схемі
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 242 240 гривень

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід посадовцю Приморського районного ТЦК та СП, який заробив на тому, що допоміг 138 чоловікам уникнути мобілізації. Про це повідомили в пресслужбі суду.

Суддя задовольнив клопотання правоохоронців, призначивши підозрюваному військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 242 240 гривень.

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Під час судового розгляду посадовця ТЦК не затримували. Він може оскаржити ухвалу суду, поки вона не набрала чинності.

Нагадаємо, посадовця Приморського районного територіального центру комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП) Одеси викрито на багатомільйонній схемі.

Як зазначається, протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» та загалом «відкоригував» дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Така послуга коштувала ухилянтам від $4,5 до $7 тис. та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше $1 млн.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя. 

Теги: ТЦК військомат ухилянти мобілізація суд Одеса

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