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Поліція Києва розповіла, як відбувається розшук ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Поліція Києва розповіла, як відбувається розшук ухилянтів
За майже місяць правоохоронці розшукали та доправили до військкоматів майже тисячу осіб
фото з відкритих джерел

Правоохоронці ззначили, що для встановлення місцеперебування зазначених осіб поліція «використовує всі наявні можливості»

Поліція Києва продовжує активно розшукувати та доправляти до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки осіб, які розшукуються за порушення правил військового обліку чи законодавства про оборону та мобілізацію.

Про це йдеться у відповіді відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Києві на запит ТСН.

Правоохоронці повідомляють, що відповідно до постанови КМУ від 30.12.2022 за № 1487, органи Національної поліції України за зверненням районних (міських) ТЦК та СП, органів СБУ здійснюють адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). До розшуку додалося майже пів тисячі ухилянтів  

«З початку 2024 року з ТЦК та СП до ГУНП у місті Києві надійшло 5833 звернення для встановлення місця перебування осіб та їх доставки з метою складання адміністративних протоколів, передбачених статтями 210 та 210-1 КУпАП», - повідомили у поліції Києва.

Майже місяць тому кількість таких звернень про розшук від ТЦК до столичної поліції становила 5387 осіб. Тобто до розшуку  додалося майже пів тисячі ухилянтів за місяць.

Також правоохоронці Києва додали, що на теперішній час встановлено місце перебування та доправлено до ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів 2319 осіб (ще місяць тому ця цифра за даними поліції становила 1416 осіб). Тобто за майже місяць розшукали та доправили до військкоматів майже тисячу осіб.

На запитання, як саме поліція розшукує ухилянтів, правоохоронці зазначили, що для встановлення місцеперебування зазначених осіб поліція «використовує всі наявні можливості».

Нагадаємо, у суботу, 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність. Про це розповіла депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

«Потрібно розуміти поетапність застосування штрафів. Спочатку накладається адміністративний штраф. Якщо порушник не сплачує його, то військовозобов’язаному може бути виписаний другий штраф, більший за попередній. Для фізичних осіб йдеться про суми від 17 тис. грн. до 25 тис. грн», – каже нардепка.

Фріз додала, що у випадку, якщо особа не сплачує ані перший штраф за порушення обліку, ані другий, не з’являється для оновлення облікових даних після сплати штрафу, вона підпадає під кримінальну відповідальність за порушення закону про мобілізацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

До слова, для оновлення даних у ТЦК військовозобов’язані повинні мати при собі усі необхідні документи, що визначають особу. Новий мобілізаційний закон  зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів.

Зазначимо, електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і заповнити необхідні «поля».

Читайте також: Як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін: роз’яснення
Теги: ухилянти розшук поліція мобілізація Київ

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