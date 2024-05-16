В Україні суд вперше покарав ухилянтку

Суд визнав мешканку Закарпаття винною в ухиленні від військового обліку

Мукачівський міськрайонний суд визнав винною місцеву мешканку Ольгу Кулю в ухиленні від військового обліку. За проігноровану повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії жінка отримала понад 5 тис. грн штрафу. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як йдеться у вироку суду, Ольга Куля є військовозобов’язаною, оскільки має середню спеціальну медичну освіту (сестринська справа), хоча наразі ніде не працює. 9 квітня їй додому принесли повістку для проходження військово-лікарської комісії з попередженням від начальника ТЦК про необхідність виконати вимоги законодавства щодо військового обліку і надання відомостей щодо стану здоров’я. Обвинувачена повістку проігнорувала.

Під час судового засідання жінка визнала свою вину та попросила призначити їй покарання у вигляді штрафу. Суд також врахував, що обвинувачена не має судимості і не перебуває на обліку у психіатра та нарколога.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя визнала обвинувачену винною в ухиленні від військового обліку і призначила їй покарання у вигляді штрафу, розміром 5,1 тис. грн.

Як повідомлялося, у РФ винесли перший вирок військовослужбовці за ухилення від служби в період мобілізації та ведення бойових дій.

Ухилянтка Мадіна Кабалоєва отримала шість років колонії загального режиму, але за ґрати навряд чи потрапить, оскільки їй дали відстрочку виконання вироку до 2032 року, коли її дитині виповниться 14 років. Крім того, жінка вагітна.

Владикавказький гарнізонний військовий суд визнав єфрейтора Кабалоєву винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 та ч. 3.1 ст. 337 КК РФ (неявка на службу без поважних причин у період мобілізації, умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій).

Нагадаємо, Рада проголосувала в цілому про внесення змін в Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. За порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) планується встановити такі штрафи:

в мирний час – від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб;

повторно впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб;

в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень для громадян, від 34 000 до 51 000 гривень – для на посадових і юридичних осіб.

До слова, українські правоохоронці розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.