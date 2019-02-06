  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Путінський пропагандист Кисельов похвалився, як купив супердороге житло в Москві за гроші Пінчука

    • Розсилка
    Путініст Кисельов отримував в Україні настільки великі гроші, що дотепер не наважується назвати цю цифру - Путінський пропагандист Кисельов похвалився, як купив супердороге житло в Москві за гроші Пінчука
    Путініст Кисельов отримував в Україні настільки великі гроші, що дотепер не наважується назвати цю цифру

    В Україні Кисельову у 2000 році, за його зізнанням, запропонували «просто таки космічний контракт»

    Путінський пропагандист, телеведучий Дмитро Кисельов похвалився, що супердорогу квартиру у Москві купив за гроші, які заробив в Україні. Про це він повідомив в інтерв’ю  Юрію Дудю.

    За словами Кисельова, він завжди непогано заробляв, бо співпрацював з міжнародними агенціями.

    «Навіть купив одну з перших у Москві машин марки «Мерседес», проте квартири у мене у Москві не було», - сказав Кисельов.

    У 2000 році його запросили працювати в Україну. Нагадаємо, Кисельов працював у часи Кучми на каналі мільярдера Пінчука ICTV. І тоді, за словами путінця,  йому запропонували прямо таки «космічний контракт». Це були настільки великі гроші, що він навіть не наважився назвати цифру.

    «Я був першим російським журналістом, що працював в Україні. Цифру уточнювати не буду, бо нема зараз підстав щось рахувати. Природньо, що грошей тоді я наскладав», - задоволено відзначив Кисельов.

    .jpg_50

    Квартира Кисельова на Цвєтному бульварі в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви «Легенди Цвєтного», за словами журналіста Юрія Дудя, коштувала у 2014 році $4,5 млн. Після роботи на каналі Пінчука, путініст, крім квартири ще й спромігся реконструювати за $4 млн свою віллу, що на окупованому кримському узбережжі у Коктебелі.

    Нагадаємо, з 2000 по 2003 рік пропагандист російської агресії Дмитро Кисельов працював ведучим актуального інтерв'ю на телекомпанії ICTV «Детально з Дмитром Кисельовим». Також був ведучим суспільно-політичного ток-шоу «Національний інтерес» та головним редактором служби інформації телекомпанії ICTV.

    Читайте також
    Росія телебачення пропаганда гроші житло квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ