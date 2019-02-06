Путінський пропагандист Кисельов похвалився, як купив супердороге житло в Москві за гроші Пінчука



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Путініст Кисельов отримував в Україні настільки великі гроші, що дотепер не наважується назвати цю цифру

В Україні Кисельову у 2000 році, за його зізнанням, запропонували «просто таки космічний контракт»

Путінський пропагандист, телеведучий Дмитро Кисельов похвалився, що супердорогу квартиру у Москві купив за гроші, які заробив в Україні. Про це він повідомив в інтерв’ю Юрію Дудю.

За словами Кисельова, він завжди непогано заробляв, бо співпрацював з міжнародними агенціями.

«Навіть купив одну з перших у Москві машин марки «Мерседес», проте квартири у мене у Москві не було», - сказав Кисельов.

У 2000 році його запросили працювати в Україну. Нагадаємо, Кисельов працював у часи Кучми на каналі мільярдера Пінчука ICTV. І тоді, за словами путінця, йому запропонували прямо таки «космічний контракт». Це були настільки великі гроші, що він навіть не наважився назвати цифру.

«Я був першим російським журналістом, що працював в Україні. Цифру уточнювати не буду, бо нема зараз підстав щось рахувати. Природньо, що грошей тоді я наскладав», - задоволено відзначив Кисельов.

Квартира Кисельова на Цвєтному бульварі в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви «Легенди Цвєтного», за словами журналіста Юрія Дудя, коштувала у 2014 році $4,5 млн. Після роботи на каналі Пінчука, путініст, крім квартири ще й спромігся реконструювати за $4 млн свою віллу, що на окупованому кримському узбережжі у Коктебелі.

Нагадаємо, з 2000 по 2003 рік пропагандист російської агресії Дмитро Кисельов працював ведучим актуального інтерв'ю на телекомпанії ICTV «Детально з Дмитром Кисельовим». Також був ведучим суспільно-політичного ток-шоу «Національний інтерес» та головним редактором служби інформації телекомпанії ICTV.