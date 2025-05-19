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Зеленський заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території
фото: скриншот з відео

Зеленський: Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на умови, що передбачають відведення військ з її територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг Зеленського.

«Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це – мій конституційний обов’язок. Це обов’язок наших військових – захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території – через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки», – сказав Зеленський.

За словами президента, якщо Росія ставить умови – виводити українські війська з нашої ж землі – це означає, що вона не хоче припинення вогню.

Також Володимир Зеленський заявив, що розглядається можливість зустрічі команд України, США, РФ, Великобританії та ЄС на високому рівні. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Теги: Володимир Зеленський війна окупація

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