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Україна та Росія провели обмін полоненими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна та Росія провели обмін полоненими
Кожен зі звільнених захисників потребує негайної медичної допомоги
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Україна повернула з російської неволі важкопоранених бійців

Україна та Російська Федерація провели черговий етап обміну полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. «Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», – каже він.

Звільнені українські воїни
Звільнені українські воїни
фото: Telegram/Володимир Зеленський
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Україна повернула з російського полону важкопоранених і поранених воїнів
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. «Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Українці віком до 25 років повернулися з російського полону.

Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.

До слова, після повернення з полону один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань.

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Теги: обмін полоненими Володимир Зеленський

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