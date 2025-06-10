Україна та Росія провели обмін полоненими
Україна повернула з російської неволі важкопоранених бійців
Україна та Російська Федерація провели черговий етап обміну полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.
За словами президента, сьогодні, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. «Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт», – каже він.
Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. «Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає», – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Українці віком до 25 років повернулися з російського полону.
Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.
До слова, після повернення з полону один зі звільнених українських захисників шокував станом свого тіла. Військовий продемонстрував численні сліди катувань.
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