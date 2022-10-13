Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна повернула з полону ще 20 військових (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна повернула з полону ще 20 військових (фото, відео)
З полону звільнено 14 воїнів ЗСУ та четверо бійців територіальної оборони
Андрій Єрмак/Telegram

Звільнені полонені зараз проходять медичний огляд

Україні вдалося звільнити з російського полону ще 20 громадян. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це 20 історій українських героїв, 14 – воїнів ЗСУ, четверо бійців територіальної оборони, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома.

Україна повернула з полону ще 20 військових (фото, відео) фото 1

«Спілкуючись з родинами полонених, я помітив, що діти часто переживають все у собі, лиш виражають емоції в малюнках. Ти можеш одразу не помітити переживання, дивлячись на дитину. Але воно є, і хочеться зробити все, щоб якомога скоріше повернути їй батька чи маму, хочеться викладатися на максимум заради того, щоб наші українські родини знову возз’єднувались», – додав Єрмак.

Нагадаємо, 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

До слова, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: Україна окупанти росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна повернула з полону 32 військових
Україна повернула з полону 32 військових
11 жовтня, 18:39
Триває деокупація області 
Луганщина: ЗСУ просуваються вперед, лікарні заполонили поранені окупанти
11 жовтня, 09:31
У сім'ї В’ячеслава Білого народився первісток
Визволений з російського полону «азовець» В’ячеслав Білий став батьком
9 жовтня, 14:39

Події в Україні

Потужний сигнал Росії: Зеленський відреагував на резолюцію ПАРЄ
Потужний сигнал Росії: Зеленський відреагував на резолюцію ПАРЄ
Вибухи на Тернопільщині та Волині: перші подробиці
Вибухи на Тернопільщині та Волині: перші подробиці
Окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту на Львівщині
Окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту на Львівщині
Україна повернула з полону ще 20 військових (фото, відео)
Україна повернула з полону ще 20 військових (фото, відео)
У західних областях прогриміли вибухи
У західних областях прогриміли вибухи
Данілов повідомив, яку частину випущених дронів збивають ЗСУ
Данілов повідомив, яку частину випущених дронів збивають ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 
118K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
106K
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
99K
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН
99K
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
72K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН

Новини

На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Сьогодні, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту