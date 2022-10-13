Україна повернула з полону ще 20 військових (фото, відео)

Звільнені полонені зараз проходять медичний огляд

Україні вдалося звільнити з російського полону ще 20 громадян. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це 20 історій українських героїв, 14 – воїнів ЗСУ, четверо бійців територіальної оборони, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. Їх дуже чекали вдома.

«Спілкуючись з родинами полонених, я помітив, що діти часто переживають все у собі, лиш виражають емоції в малюнках. Ти можеш одразу не помітити переживання, дивлячись на дитину. Але воно є, і хочеться зробити все, щоб якомога скоріше повернути їй батька чи маму, хочеться викладатися на максимум заради того, щоб наші українські родини знову возз’єднувались», – додав Єрмак.

Нагадаємо, 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

До слова, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.