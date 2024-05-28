Україна позапланово вивела з ремонту черговий блок АЕС – Міненерго

До планових виходів з ремонту готуються ще кілька блоків

Відремонтований блок має додати до енергосистеми 1000 МВт потужності

Після ремонту до енергомережі України підключено атомний блок однієї з АЕС. Плановий ремонт блока завершили на три дні раніше запланованого терміну. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Наразі блок набирає потужність. Він додасть до енергосистеми 1000 МВт потужності», – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи.

У Міненерго додали, що до планових виходів з ремонту готуються ще кілька блоків. «Наразі до планових виходів в ремонт готуються ще кілька блоків. Це критично необхідно, аби забезпечити стабільну та безперебійну роботу усіх 9 атомних блоків протягом опалювального сезону», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону повідомила ,що ситуація в енергосистемі залишається стабільною, контрольованою, але складною. Наразі енергетики працюють над тим, щоб відремонтувати те, що було зруйновано росіянами, а також встановити нові потужності малої розподіленої генерації, яка допоможе тримати роботу системи в стабільному режимі протягом пікових годин навантажень.

Раніше повідомлялося, що 27 травня, після ремонту до енергосистеми було під'єднано енергоблок однієї з атомних електростанцій України. Атомні електростанції – єдині об'єкти генерації, які Росія поки що не наважується руйнувати ракетами й дронами. Найбільша АЕС в Україні – Запорізька – з 2022 року перебуває на тимчасово окупованій території й не виробляє електроенергію.