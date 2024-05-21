Відключення електроенергії. Міненерго звернулося до бізнесу з пропозицією

Заступник міністра зазначив, що для бізнесу створені всі умови, щоб проєкти резервної генерації бути реалізованими

За словами Колесника, встановлення резервної генерації економічно вигідне і допоможе підготуватися до опалювального сезону

Міністерство енергетики рекомендує бізнесу встановлювати резервну генерацію і сонячні панелі для самозабезпечення електроенергією. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колесник в ефірі телемарафону.

Як зазначив Колесник, встановлення резервної генерації економічно вигідне і допоможе підготуватися до опалювального сезону.

«Для бізнесу, не буде зайвим встановити резервну генерацію. Таким чином ми зможемо підготуватися до наступного опалювального сезону», – сказав Колесник.

Посадовець додав, що для бізнесу створені всі умови, щоб такі проєкти могли бути реалізовані. Міністерство енергетики розуміє, що часу не так багато, але це важливо через ситуацію на ринку.

«Наразі ринкові умови вже є достатньо економічно вигідними, для того щоб встановлювати резервне живлення генерації і покривати власні потреби для бізнесу. У разі генерації понад власні потреби, є можливість продавати це в енергомережу. Насправді ці інструменти є комерційно вигідними. Саме тому ми і закликаємо бізнес працювати на цьому напрямку, за загальними європейськими правилами», – заявив він.

Колесник зазначив, що в України є розгорнутий ринок встановлення сонячних панелей і це є повністю ринковим механізмом, який допоможе бізнесу задовольнити свої потреби та й у принципі енергетиці в такому випадку.

«Наявність власної генерації для власних потреб є важливим крок для самозабезпечення», – наголосив чиновник.

Як повідомлялося, атаки Російської Федерації по Україні викликають дедалі більше занепокоєння, адже відключення електроенергії вплине не лише на споживачів, але й завдасть шкоди оборонній промисловості.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.