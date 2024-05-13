Обмеження електроенергії для побутових споживачів: гендиректор Yasno зробив прогноз

В Україні є два типи великих споживачів електроенергії – промисловість та побутові

Якщо споживання електроенергії буде рости ще більше, то в Україні можуть бути введені обмеження для побутових споживачів. Про це заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

«В нас є дві частини енергосистеми. Перше – це енергеційна частина, друга – це мережі. Якщо ми кажемо про енергеційну, то в нас вже в системі є дефіцит. Ми можемо генерувати якусь частину електроенергії всередині, ззовні в нас додається імпорт, який може надаватися як аварійна допомога, а може бути комерційним. Якщо ми маємо ці всі енергеційні об’єми, то їх вже не вистачає вже зараз з точки зору потреб, які ми споживаємо як країна», – сказав Коваленко.

Він зазначив, що в Україні є два типи великих споживачів електроенергії – промисловість та побутові.

«Зараз обмежують промислових споживачів, щоб покрити цей дефіцит. Я думаю, що якщо споживання буде рости ще більше, а воно 100% буде рости ще більше, то обмеження в нас будуть. Це не буде суттєвими втратами, треба боятися не відсутності електроенергії, а відсутності тепла. В нас дуже довгий світловий день, в нас тепло і година, або декілька годин в день без електроенергії не буде критичним. Я вважаю, що треба концентруватися всім на підготовці до наступного опалювального сезону», – додав Коваленко.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що чергові важкі періоди для української енергосистеми настануть із приходом високих температур, а також із майбутнім опалювальним сезоном.

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